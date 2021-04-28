Вакцину «QazVac» получили 463 североказахстанца

Более 400 североказахстанцев провакцинировались «QazVac»-ом. Отечественный препарат в регион доставили 26 апреля. Получить его, как и российский «Sputnik-V» можно в 4 прививочных пунктах города. Как себя чувствуют вакцинированные, и есть ли осложнения, рассказали на региональном брифинге службы центральных коммуникаций.

Вакцинировать североказахстанцев начали с 1 февраля. За этот период в область доставили более 65 тысяч российского «Спутник-V». Первый его компонент получили порядка 25 тысяч человек. Из них около 30% завершили полный курс. Переносят прививку, по словам заместителя руководителя управления здравоохранения Кумара Кусемисова, хорошо. Однако, один случай осложнения всё же был.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Все, наверное, по соцсетям видели. Это поствакцинальная гематома. Это не связано ни с техникой введения вакцины, ни с осложнениями. Это является одним из допустимых осложнений любой инъекции. Игла попала в сосуд, после чего развилась гематома, которая в условиях медучреждения была вскрыта.

Такие последствия могут быть при любой вакцинации, говорят медики. Тем не менее, 26 апреля в регион доставили первую партию отечественного препарата «QazVac». Порядка 2 тысяч доз уже доступны североказахстанцам. Вакцина также состоит из двух компонентов. Интервал между прививками- 21 день.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО

— Вакцина прошла все этапы тестирования и проверок. Допущена к использованию в РК. На сегодня в СКО привиты им 463 человека. Все они находятся под наблюдением медработников. Осложнений не наблюдается.



Какой вакциной привиться — каждый выбирает сам. Сегодня в СК доступны 2 фармацевтические фирмы. Уже 30 апреля в стране начнут иммунизировать китайским препаратом «Sinofarm». Скоро вакцину распределят по регионам.

Жанель Бисенбаева