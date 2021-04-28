В Петропавловске программист попался на уловку интернет-мошенника

Новости МТРК

21:18 28 Апреля 2021

Киберпреступность выходит на новый уровень. В Петропавловске программист попался на уловку интернет-мошенника.

На сайте объявлений горожанин пытался купить компьютерные комплектующие. Найдя подходящий вариант, он договорился о покупке. После чего рекламодатель уговорил мужчину установить на компьютер приложение «для упрощения перевода денег». На самом деле это оказалась программой удалённого доступа. Открыв её и выполнив инструкции своего собеседника, незадачливый горожанин предоставил полный доступ к своему компьютеру, а вместе с ним и к банковской карте. В результате у потерпевшего списали 78 тысяч тенге. Полицейские призывают население быть бдительнее и никому не доверять свои банковские реквизиты.

Жанель Бисенбаева

 

 

Читайте также

Полицейский пресёк кражу топлива в СКО
5 лет ограничения свободы получила бухгалтер Смирновского центра социального обслуживания за хищение бюджетных средств
Токаев поручил оптимизировать расходы и доходы бюджета
Депутаты Мажилиса одобрили законпроект о земельном реформе страны
В СК филиале «Өрлеу» подвели итоги международного конкурса «Воспитание с изюминкой: поиск, идеи, воплощение»
9 мая ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге
За 6 дней полицейские СК поймали 32 пьяных водителей
15 апреля в Казахстане отмечается национальный День влюбленных
3 тыс жителей СКО подали заявления, чтобы использовать пенсионные накопления
23 единицы незаконно хранящегося оружия сдали североказахстанцы
Антикоррупционная служба посетила Аккайынский район
Больше 1000 североказахстанцев вложили часть пенсионных накоплений в квадратные метры