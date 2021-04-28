Киберпреступность выходит на новый уровень. В Петропавловске программист попался на уловку интернет-мошенника.

На сайте объявлений горожанин пытался купить компьютерные комплектующие. Найдя подходящий вариант, он договорился о покупке. После чего рекламодатель уговорил мужчину установить на компьютер приложение «для упрощения перевода денег». На самом деле это оказалась программой удалённого доступа. Открыв её и выполнив инструкции своего собеседника, незадачливый горожанин предоставил полный доступ к своему компьютеру, а вместе с ним и к банковской карте. В результате у потерпевшего списали 78 тысяч тенге. Полицейские призывают население быть бдительнее и никому не доверять свои банковские реквизиты.

Жанель Бисенбаева