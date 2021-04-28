Студенты СКУ им. М. Козыбаева приняли участие в акции «День добрых дел»

«Мы помним». Под таким девизом в областном центре прошёл субботник, участие в котором приняли преподаватели и студенты агротехнологического факультета СКУ им. М. Козыбаева.

Активисты наводили порядок у мемориала воинам Великой Отечественной войны возле старого кладбища. С лопатами и граблями в руках они убирали сухую листву и скопившийся мусор. Акцию «День добрых дел» приурочили ко Дню победы. В ближайшие дни волонтёры наведут порядок и на других памятниках.

Шынар Шаканова, старший преподаватель агротехнологического факультета СКУ им.М.Козыбаева:

— В течение всего года наши студенты приходят на помощь ветеранам, пенсионерам. Вместе с партией «Nur Otan» мы принимаем активное участие в городских субботниках. Страемся делиться на группы, то есть отправляем студентов на разные участки.

Абай Альжанов