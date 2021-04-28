Проблемы малокомлектных школ обсудили в национальном центре повышения квалификации «Орлеу»

Дети из малокомплектных школ на полгода отстают от уровня знаний учащихся городских общеобразовательных учреждений. Об этом сегодня рассказали на республиканской научно-практической конференции в национальном центре повышения квалификации «Орлеу». Участниками встречи стали международные партнёры из Украины и России, а также педагоги из 12 регионов страны. Они вместе обсудили проблемы малокомплектных школ и возможные пути их решения.

За каждой партой — по одному ученику, говорит директор школы №16 Балтабай Рамазанов. Образовательное учреждение — в списке малокомплектных. В небольшом здании в один этаж разместилось 5 учебных кабинетов. Знания там получают всего 84 учащихся. Преподают им 20 учителей, 7 из них параллельно работают в нескольких школах. Несмотря на это, повысить качества знаний детей и не отставать от уровня других общеобразовательных учреждений, директор считает приоритетом. Для этого он и участвует в республиканской конференции.

Балтабай Рамазанов, директор неполной СШ №16:

— Я впервые участвую в республиканской конференции. Я уже понял, что участники знают нашу проблему. И, наверное, такие конференции и нужны, чтобы решить вопросы малокомплектных школ.

По статистическим данным, в СК насчитывается более 300 малокомплектных школ. Это 77% от общего числа образовательных учреждений. Уровень знаний в них отличается. Результаты международных исследований показали, что разрыв в качестве образования среди сельских и городских школ немаленький- в полгода. Чтобы решить проблему, в национальном центре повышения квалификации «Орлеу» и организовали эту конференцию.

Лейла Альмагамбетова — заместитель директора ФАО «НЦПК Орлеу» ИПК ПР по СКО:

— Результатом конференции станут рекомендации центра «Орлеу», НАО им. Алтынсарина администрации и педагогам школ, потому как можно дальше действовать. Например, для филиала «Орлеу» — это разработка образовательных программ, предусмотреть темы по запросам слушателей по сложным направлениям. Например, в классах комплектных. А также по разработке дифференцированных заданий.



А еще дадут рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ученика. Преподавателей, в свою очередь, будут привлекать к активному участию в вебинарах и конференциях, а также курсам повышения квалификации. Всего в работе совещания приняли участие порядка 150 человек, из них бОльшая часть — преподаватели сельских школ.

Жанель Бисенбаева