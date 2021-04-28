На заседании акимата подвели итоги отопительного сезона

67 многоквартирных жилых домов в этом году будут подключены к центральному теплоснабжению. Всё благодаря строительству в райцентрах новых котельных. Также в регионе продолжат устанавливать биокотлы, отапливаемые льняной соломой. 13 штук ввели в эксплуатацию в прошлом году. Итоги отопительного сезона подвели на заседании акимата.

Зима на севере страны в этом году выдалась холоднее, чем годом ранее. Серьезных нарушений на объектах не зафиксировано. Во многом благодаря хорошей подготовке коммунальных служб. Отопительный сезон еще продолжается. В регионе работают 508 котельных. Тепло в квартиры североказахстанцев поступает бесперебойно и в штатном режиме, отчитывается руководитель управления энергетики и ЖКХ Адильбек Аубакиров. В прошлом году в сфере ЖКХ провели большую работу. В 3 районах- Кызылжарском, Есильском и Шал акына ввели в эксплуатацию новые котельные. Ощутили все прелести центрального теплоснабжения жители многоэтажек и работники социальных объектов. Говорили и о планах.

Адильбек Аубакиров, руководитель управления энергетики и ЖКХ по СКО:

— В этом году планируется завершить строительство котельных в селах Новоишимском и Тимирязево. Реализация проекта в Новоишимском позволит обеспечить стабильным теплоснабжением 29 жилых домов и дополнительно подключить 57 многоквартирных домов. В Тимирязево будет подключены 9 многоквартирных домов и дополнительно новые потребители.



Новые котельные запустят в Акжарском и Айыртауском районах. К ним подключат 27 многоэтажных домов, это порядка 170 квартир. Работа по строительству объектов в области продолжится. Средства и необходимые условия для этого имеются , — отметил глава региона. Кумар Аксакалов поручил акимам районов проконтролировать и ускорить возведение новых котельных.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области

— В прошлом году мы подключили к центральному отоплению 60 домов, это 760 квартир. Мы целенаправленно этой работой занимаемся. У нас насчитывается 690 многоквартирных домов в районах области. В этом году мы 67 домов подключаем к центральному отоплению в районных центрах. Это 700 квартир.

В штатном режиме отопительный сезон проходит и в областном центре. К теплоснабжению подключены 4500 объектов и более 70 тысяч потребителей. По словам акима города Булата Жумабекова, этой зимой на теплосетях произошла 61 авария. Все устранили. От жителей поступило 167 обращений, которые специалисты оперативно отработали.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Из 167 обращений в 55 случаях дома не проходили подготовку к отопительному сезону. Например, 24 февраля в «IKomek» поступило обращение о том, что по улице Ж.Жабаева, 123 есть проблема с теплоснабжением. Привлекли аварийную службу. В течение суток мы восстановили теплоснабжение, но при рассмотрении проблемы, как выяснилось, дом не проводил опрессовку. По словам председателя КСК, жильцы задолжали 1,5 миллиона тенге.



Переход на экологически чистое топливо. По словам Кумара Аксакалова, в прошлом году в СК построили 13 котельных на биомассе. Благодаря этому казна региона сэкономила порядка 260 миллионов тенге. Тем более, лён, которым отапливаются биокотельные, мы производим сами, и он почти вдвое дешевле угля.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Хочу привести в пример Явленский район. В прошлом году там установили универсальные котлы на соломе и угле. Явленка покупала уголь на сумму 55 миллионов тенге, это 37 тысяч тонн. Сейчас там закупают топливо на 30 миллионов. На 46% экономия.



Установку биокотлов продолжат. Также, как и подключение к центральному отоплению учебных заведений. На данный момент еще 3 городские школы практикуют электрокотлы, которые в 8 раз затратнее твёрдотопливных. Кумар Аскакалов поручил акиму города перевести учреждения на альтернативный вариант отопления. Были к Булату Жумабекову и другие вопросы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Очень много критики по утопленным, либо возвышающимся выше уровня асфальта колодцам. Все улицы в дырках. Что надо для решения проблемы? Привлекать ответственных нужно.



Булат Жумабеков — аким г. Петропавловска:

— Часть колодцев мы подняли, восстановили. Тем не менее, по городу 645 колодцев нужно поднять и отремонтировать. 92 колодца- «Қызылжар Су» и 541- «Очитстные водоотведения». Работы начаты.



Говорили на заседании о следующем отопительном сезоне. Для выполнения плана потребуется почти 400 тысяч тонн угля. Это для населения. 144 тысячи тонны — для бюджетных организаций и 55 тысяч- для центральных котельных.

Абай Альжанов