Картофель, морковь и лук подорожали в СКО

Это связано с сезонностью овощей и новым урожаем из южных регионов страны. Такое объяснение нам дал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области. На вопрос: «Что делают для снижения цен?», Фархат Ибраев ответил, что стоимость на овощи уменьшится, когда в регионе начнётся сезон. И завершил интервью тем, что профильное управление ежедневно мониторинг цены на социально значимые продукты.

Фархат Ибраев, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Якорская птицефабрика так же поставляет яйцо 1 категории, стоимость которого на прилавках за десяток штук 340 тенге. Также возобновило свою работу ТОО «Алекри», которое поставляет яйцо 1 и 2 категории. Социальное яйцо 1 категории 340 тенге. Проведена работа по закупу подсолнечного масла торговой марки «Майское», которого на прилавках стоимость составит 555 тенге за бутылку.



Айгерим Мукашева