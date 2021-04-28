Глава региона заключил меморандум с председателем правления АО «Казпочта»

До конца 2021 года в СКО появится больше автоматизированных почтовых отделений. А еще в некоторых из них начнут оказывать государственные услуги. Эти и другие вопросы, связанные с сотрудничеством, Кумар Аксакалов обсудил с председателем правления АО «Казпочта». Они заключили двухсторонний меморандум.

В СКО работают 167 отделений «Казпочты», почти все они автоматизированные. Трудятся в них 1034 сотрудника.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Автоматизировав отделения, люди, конечно же, получили очень широкий спектр услуг в онлайн-режиме. Выплата пенсий, доставка пособий, заработной платы бюджетникам, переводы, как внутри нашей страны, так и за рубеж. Мы планируем вместе с вами осуществить проект по социальной карте гражданина нашей страны. Автоматизировав процессы, мы уже видим результаты, а в этом году мы хотим автоматизировать до 100%.



Все для комфорта населения и его безопасности. Последней коронавирус заставил уделить особое внимание. Из-за пандемии североказахстанцы стали отдавать предпочтение онлайн, а не оффлайн — услугам. Конечно, сложнее всего перестроиться людям преклонных лет. Зачастую им удобнее самим прийти в отделение «Казпочты». Кстати, в некоторых из них скоро можно будет получить те же услуги, что и в центрах обслуживая населения.

Канат Алпысбаев, председатель правления АО «Казпочта»:

— Мы совместно определили порядка 88 отделений, где наши работники будут оказывать государственные услуги наравне с ЦОНами. Мы сейчас работаем над тем, чтобы убрать цифровое неравенство.

Речь идет о неравенстве между городами, райцентрами и сёлами. В них нововведение, озвученное Канатом Алпысбаевым, станет особенно полезным. Также председатель правления акционерного общества «Казпочта» предложил открыть на территории области распределительные центры. Они нужны для онлайн-торговли. За счет удобного географического расположения нашего региона впишутся они отлично. Совместные планы они включили в меморандум.

Дарья Пышмынцева