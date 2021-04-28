2 мая православный мир отметит Святую Пасху

До одного из самых главных христианских праздников — Пасхи осталось 5 дней. Для православных Светлое Христово Воскресение — самый ожидаемый, светлый и радостный день, к которому они заранее тщательно готовятся.

Как известно, Пасхе предшествует строгий многодневный Великий пост. На протяжении семи недель верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях. Это время, когда можно очистить душу и тело. По традиции вечером Великой Субботы большинство верующих людей идут на пасхальную службу, чтобы заодно и освятить в церкви куличи и яйца. Из-за сложившейся эпидобстановки в этом году посетить храмы прихожане не смогут.



Владимир, епископ Петропавловской и Булаевской епархии:

— Поэтому мы просим людей, кто хочет отметить Пасху, прежде всего отметить Пасху внутри своих сердец, внутри своих квартир, внутри своих семей. А в храм прийти просто в течение Великой Субботы или Пасхального дня. Храм будет весь день открыт, с 12 до 6 можно будет прийти и осветить здесь, соблюдая дистанцию.

Анастасия Остертак