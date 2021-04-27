«Единство в многообразии». Под таким названием в средней школе-комплексе национального возрождения №17 состоялся workshop. Мастер-класс проводят в рамках научно-экспортной группы Ассамблеи народа Казахстана.

На мероприятии выступали преподаватели как общеобразовательных предметов, так и национального отделения. Их в учебном заведении — 9. Это специальные кружки, на которых ребят знакомят с традициями, культурой не только своего народа, но и других национальностей. Помимо этого, на факультативных занятиях учащиеся занимаются рукоделием- шьют этнокостюмы, головные уборы. Такие кружки начали проводить здесь с момента открытия учебного заведения — с 98 года. С тех пор школа вносит свою лепту в развитие духовного богатства подрастающего поколения.

Лаззат Жалмуканова, директор средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Workshop интегрирует связь между научно-экспертной группой и образования. Это творческая мастерская, на которой мои коллеги делятся опытом работы поликультурного образования и воспитания, а также обновленного содержания образования.

Жанель Бисенбаева