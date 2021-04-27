В июне 2021 года начнет свою работу «Петропавловский электротехнический завод»

Один из проектов специальной экономической зоны «Qyzyljar». В июне 2021 года свою работу начнёт «Петропавловский электротехнический завод». Около 8 млрд инвестиций в него вкладывает крупнейшая казахстанская компания «Alageum Electric». Готовую продукцию предприятие будет продавать в страны СНГ.

Даулет Жардемов, директор по производству ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— В период пандемии сложно было найти рабочую силу именно здесь в Петропавловске. Но, в данный момент мы уже набрали штат сотрудников. 150 человек сейчас здесь трудятся. Порядка 20 единиц спецтехники задействовано.



Отставания от графика нагнали. Сейчас пришла очередь монтажных работ. На этом этапе уже смело можно сказать, что здание преобразилось. Его реконструкцию начали в мае прошлого года. На 17 тысячах квадратных метров когда-то заброшенного склада разместятся 5 цехов для изготовления современного и качественного электротехнического оборудования.

Максат Усенбаев, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— Реализация проекта была основана на поставку электрооборудования в страны СНГ. Общая сумма инвестиций по этому проекту составляет порядка 10 млрд тг. Из них свыше 2,5 млрд — за счет бюджетных средств в рамках специальной экономической зоны. Остальное финансирование — за счет инвестора. Порядка 7 млрд уже освоены.



Завод откроется в июне. Сейчас компания ждет основную часть оборудования из Европы. 300 работников будут трудиться на станках из Швейцарии, Германии и не только. Обучат местных специалистов иностранные эксперты. В этом году завод изготовит 3 тысяч трансформаторов. На 10 тысяч больше предприятие будет выпускать их в 2022 году. Именно тогда производство и выйдет на полную мощность.

Дарья Пышмынцева