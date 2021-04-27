В СКО на треть уменьшилось число грабежей и краж

В СК на треть уменьшилось число грабежей и краж. Меньше стало хулиганств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Итоги 3 месяцев подвели в управлении Комитета по правовой статистике и специальным учётам.

Преступность в СК снизилась на 22%. Причём во всех районах области и в Петропавловске. Это итоги 1 квартала текущего года. Незначительно уменьшилась уличная преступность, при этом правонарушения в общественных местах в регионе стали совершать чаще.

Махаббат Карибайкызы, заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по СКО:

— Как и прежде, более половины преступных посягательств — против собственности. Рост произошел уголовных правонарушений, связанных с наркотиками, совершенных несовершеннолетними, в отношении несовершеннолетних, группой лиц.



Интерес вызывает статистика уголовных правонарушений, которые совершили подшофе. В регионе преступлений «под градусом» стало меньше на 27%. Больше североказахстанцев с непогашенной судимостью встали на правильный путь. Этот контингент стал меньше совершать преступлений на 38%. Жительницы региона не дают себя в обиду. Правонарушения в отношении женщин сократились на 21%. Все вышеперечисленные уголовные дела после регистрации отображаются на «Карте уголовных правонарушений». Там указаны дата, время, точный адрес и квалификация преступления.

Махаббат Карибайкызы, заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по СКО:

— Карта не только помогает служителям правопорядка, она доступна в Internet сети по адресу qamqor.gov.kz для любого гражданина. На популярном сайте «krisha.kz» добавлена ссылка на Карту, позволяющая увидеть криминогенную обстановку в интересующем районе, для определения безопасности района при выборе места для проживания, либо учебы ребенка.



От составления протокола до оплаты штрафа и снятия ограничений. Сейчас создание административного дела полностью автоматизировали. Огромный «плюс» от этого — экономия времени. Благодаря планшету и единой базе время составления протокола занимает не 1 час, а 5 минут. Специалисты не тратят время, чтобы вписать анкетные данные, проверить на розыск или угон. Достаточно вбить ИИН и госномер, система автоматически отобразит необходимые сведения. 3 года назад этот проект только зарождался в рядах полиции, а сейчас единым реестром пользуются и госорганы.

Айдар Муканов, начальник отдела управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по СКО:

— Он запущен во всех госорганах с 20 февраля. На сегодня госорганы в рабочем порядке уже ориентированы и имеют возможность составлять административные производства как в электронном формате, так и в бумажном.



У полиции региона в арсенале свыше 660 планшетов. С их помощью составили больше 30 тысяч протоколов. Это 70% от общего числа. Общая сумма штрафов по ним превысила 176 млн тенге.

Абай Альжанов