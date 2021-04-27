В РК свыше 42 тысяч человек получают лечение от КВИ

Свыше 42 тысяч казахстанцев сейчас получают лечение от коронавируса.

Около 15 тысяч из них находятся в стационарах. Больше 750 человек — в тяжелом состоянии, почти 180 — в крайней степени тяжести, ещё 110 не могут обойтись без аппаратов ИВЛ. За прошедшие сутки в Казахстане положительный тест на коронавирус получили около 2300 человек. Больше всего заболевших в Алматы. Там за сутки почти 690 новых случаев. Около 300 заразившихся в столице, 264 — в Алматинской области, 250 — в Карагандинской. Меньше всего заболевших в Костанайском и Северо-Казахстанском регионах. По 26 случаев за день. За прошедшие сутки 2,5 тысячи казахстанцев победили вирус. В нашей области 72 выздоровевших. СК сейчас находится в «зелёной» зоне.

Айгерим Мукашева