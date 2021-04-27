Пьяного водителя и пассажира задержали полицейские

С 22 по 25 апреля в регионе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». Во время одного из рейдов полицейские задержали водителя и пассажира в нетрезвом виде.

За рулем автомобиля «ВАЗ-2115» находился 36-летний житель Кызылжарского района, от которого исходил запах спиртного. Рядом с ним в таком же состоянии был и пассажир. Водитель прошёл медицинское освидетельствование, после которого на него составили протокол. А вот пассажир стал возражать против законных требований полицейских. Он оказывал неповиновение, игнорируя призывы соблюдать общественный порядок. В отношении него применили административное задержание. Всего за 4 дня акции на дорогах области полицейские выявили 26 нетрезвых водителей, 150 нарушений правил дорожного движения. Стражи порядка напоминают, за вождение в нетрезвом виде педусмотрен арест на 15 суток и лишение прав управления на 7 лет.

Алишер Ашимов