На общественном совете г.Петропавловска обсудили проблемы дачных и пригородных маршрутов

Работа в минус без поддержки. 13 дачных маршрутов в этот сезон будут нести большие финансовые потери. Топливо подорожало, запчасти тоже. При этом ездить они будут не несколько раз, как в 2020 из-за карантина, а гораздо чаще. Не лучше, как выяснилось, дела обстоят и с пригородными маршрутами. Судьбу нерентабельного транспорта обсудили на городском общественном совете.

Были, да всплыли. Так можно сказать о некоторых пригородных маршрутах, которые на городском автовокзале больше не встретишь. Их доходы совсем не покрывали расходы. Например, так было с, теперь уже закрытым, направлением «Петропавловск — Боровское». При этом…

Бахыт Ильясов, заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В селах Боровском и Кондратовке проживают 750 человек, из них взрослого населения — 420 человек, около 90 работают в Петропавловске. «Архангельское-Петропавловск» тоже маршрут был закрыт. В сёлах Архангельском и Новокаменке проживают около 2 тысяч человек, из них за пределами сел работают около 500 человек.



Очень нужные, но нерентабельные. «Мамлютка-Петропавловск», как еще 8 пригородных маршрутов, сейчас, по словам Бахыта Ильясова, тоже близки к закрытию. На существование в месяц им нужно плюс минус больше миллиона тенге, отбить эту сумму без поддержки государства перевозчики не могут. В городском акимате хотят сделать 9 пригородных, а еще 13 дачных маршрутов социально значимыми. Последним это тоже очень необходимо.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— В выходные дни они чаще ездят, в рабочие дни — реже. Но, в любом случае дневное время мы упустить не можем, многие во время обеда пытаются съездить и полить огород, кто-то вечером. Точно не угадаешь, у нас нет понятия, как в период пандемии, что человек в 8 утра съездил и приехал обратно. На данный момент после прохождения всех карантинных мероприятий мы так ограничить не можем население.



А Булат Рахимов не согласен, чтобы 6 его дачных маршрутов утром и вечером ездили забитыми, а днем пустыми, но ничего поделать с этим тоже не может. Собственно, как и привести в порядок свой транспорт.

Булат Рахимов, директор ТОО «Петропавловск-Норд»:

— Ситуация на сегодня очень сложная в финансовом плане, потому что дизельного топлива, запчастей по всем позициям растет, а тариф у нас 2017- года. Причем он рассчитывался при цене дизельного топлива — 92 тг. Сейчас оно стоит все 190-200 тенге. Поэтому мы несем большие финансовые потери.



Высказал свое мнение Булат Рахимов и по поводу возможного субсидирования дачных маршрутов, если они станут социально значимыми.

Булат Рахимов, директор ТОО «Петропавловск-Норд»:

— Субсидируется какой-то проезд человека за определенную стоимость, который рассчитывается определенной методикой расчета. Если сейчас проездной билет стоит 80 тг, а расчеты за него по затратам стоят, скажем, 120 тг. 40 тг компенсируются нам.



Капля в море, но тоже поддержка, считает перевозчик. В месяц в рамках которой только для субсидирования дачных маршрутов понадобится до 5 млн тенге, объяснил Бахыт Ильясов. И добавил, что эту цифру взяли из отчётов 8-милетней давности. Конечное решение по переводу сразу 22 пригородных и дачных маршрутов в статус социально значимых члены городского общественного совета пока не приняли. Им предстоит взвесить все «за» и «против».

Абай Альжанов