15 североказахстанцев приняли участие в чемпионате РК по кикбоксингу

С 19 по 23 апреля в г. Костанае проходил чемпионат РК по кикбоксингу. В первенстве страны приняли участие 350 спортсменов. Честь нашей области защищали 15 ребят.

Таласпай Касымов кикбоксингом занимается четыре года. Чтобы стать чемпионом, необходимо иметь силу, выносливость и волю к победе, считает боксёр. В этом парень убедился ещё на первом своем турнире. Сегодня Таласпай на соревнованиях с гордостью защищает честь своего региона. Выступает в весовой категории 48 килограммов.

Таласпай Касымов — чемпион РК по кикбоксингу:

— Первый бой был с шымкентцем. Второй бой я выиграл у кызылординца. Третий бой победил соперника из Мангыстау. Финальный поединок тоже был с шымкентцем, где я в упорном бою победил со счетом 3:0. В дальнейшем хочу стать чемпионом мира. Буду идти и стараться.



В республиканском чемпионате по кикбоксингу приняли участие 350 спортсменов. От нашей области выступали 15 ребят, четверо заняли призовые места.

Дастан Кабденов — тренер-преподаватель отделения бокса областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва:

— Соревнования прошли на высшем уровне. Встречи были напряженными. Довольны достижениями наших спортсменов. Все проявили мужество, храбрость, стойкость.



Соревнования проходили с 19 по 23 апреля в Костанае. На достигнутом ребята не собираются останавливаться. В июле у них состоится поездка в Шымкент.

Алишер Ашимов