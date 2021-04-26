В Петропавловске ожидают пик первой волны паводка

На днях в областном центре ожидается пик первой волны паводка. Уже сейчас она даёт о себе знать. Наблюдается подъем уровня воды на Петропавловском гидроузле. Это привело к тому, что на 2 автодорогах возле поселка Заречный образовались переливы. Глубина воды в одном из них достигает 45 сантиметров. В целом, паводковую обстановку в регионе спасатели называют стабильной.

Прошло почти 2 недели со дня, когда на Сергеевском водохранилище начался перелив через гребень плотины. Время показало: первая волна паводка, к счастью, оказалась не столь серьезной. На 26 апреля перелив на гидроузле составил полметра. Максимальный уровень был 167 сантиметров. Теперь регион постепенно настигает вторая волна. За последние сутки уровень на реке Есиль поднялся на 9 сантиметров. Пик, говорят гидрологи, ожидается в первой декаде мая. Есть ли вероятность того, что большая вода создаст и «большие» неприятности?

Роман Гиричев, инженер филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Пришла вторая волна с притоков Акмолинской области. 27 апреля ожидается подъем уровня воды на Сергеевском водохранилище. Пик второй волны ожидается не выше первой. Есть вероя1тность того,что вода 2 волны до Петропавловска не дойдёт.

Сейчас остаются подтопленными 2 участка автодорог, и оба находятся в пределах областного центра возле посёлка Заречный. Переливы образовались из-за поднятия уровня воды на Петропавловском гидроузле. С начала паводкового сезона их в регионе зарегистрировано 12.

Сакен Агзамов, начальник отдела ДЧС СКО:

— Проезд через рыбопитомник со стороны ДСР присутствует, движение для легкового транспорта там возможно. На первом переливе глубина составляет порядка 40 сантиметров, на втором- 10 см.



Половодье настигло и окраины областного центра. Речь идёт о дачных обществах. Подтоплеными остаются 1000 дачных участков.

Сакен Агзамов, начальник отдела ДЧС СКО:

— Дачные общества, которые находятся в пойменной части, ежегодно подтапливаются, это ещё с Советских времен. Люди, проживающие, там постоянно были оповещены и своеременно при подтоплении эвакуируются. 1.34 На сегодняшний день в пойменной части находится 31 дачное общество.

Паводковую ситуацию в области спасатели называют стабильной. Подтоплений жилых домов в населённых пунктах по-прежнему, нет.

Абай Альжанов