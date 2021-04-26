Казахстанская актриса Самал Еслямова завоевала награду на кинофестивале «Ника»

Культура

20:15 26 Апреля 2021

Казахстанская актриса Самал Еслямова получила награду за «Лучшую женскую роль» на кинофестивале «Ника».

Приз ей вручили за главную роль в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого. Напомню, Самал Еслямова родом из СК, села Аралагаш Аккайынского района. С заслуженной наградой актрису поздравил глава региона Кумар Аксакалов.

— Наша гордость Самал Еслямова признана лучшей актрисой кинопремии «Ника» в России. Статуэтка в номинации «Лучшая женская роль» — это еще одно признание актерского мастерства нашей землячки. Поздравляю Самал с очередной наградой и желаю покорения новых творческих высот.

@qumaraqsaqalov

Айгерим Мукашева

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