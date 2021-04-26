28 апреля мы отметим Всемирный день охраны труда. Именно к этому событию решили приурочить субботник, проводимый в аллее ветеранов профсоюзного движения. Она находится в Парке Первого Президента РК. В субботу ряды аллеи пополнили саженцы молодых елей.

11 саженцев сибирской ели украсили аллею ветеранов профсоюзного движения. Высаживать здесь деревья стало традицией для североказахстанцев. В этот раз над благоустройством трудились представители профсоюзных организаций, заместитель акима области Гани Ныгыметов и депутат Мажилиса Парламента страны Кудайберген Ержан.

Кудайберген Ержан, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Это прекрасное дело. Мы помним эти субботники ещё со школьных времён. Такое благородное дело — посадить дерево. Дерево при хороших условиях живёт несколько сотен лет. Это дело будущего. Этот парк, думаю, будет радовать всех горожан. Мне тоже будет приятно приехать сюда через несколько лет и увидеть это дерево растущим.



Аллею ветеранов профсоюзного движения заложили в 2019 году. Здесь в основном сибирские ели. Сейчас они не слишком высокие, но в будущем будет густой хвойный лес, говорят собравшиеся.

Мурат Калиев, заместитель председателя территориального объединения профсоюзов СКО:

— Направлено письмо с проектом о заложении пустующего старого парка, озеленение провести под эгидой профсоюзов. Население Петропавловска, которое отдыхает в парке, поддерживает нашу инициативу. Письмо направлено на имя акима города. Я думаю, что мы получим эту поддержку в целях сохранения облика города.



Сейчас аллею ветеранов профсоюзного движения украшают 75 молодых елей. В честь 30-летия независимости Казахстана планируют высадить ещё 30 деревьев.

Айгерим Мукашева