Спасатели проводят профрейды в частном секторе Петропавловска

С наступлением весны горожане массово наводят порядок на улицах и во дворах. Но, не все делают это с соблюдением мер безопасности. Собирают мусор в кучи, сжигают траву, что категорически запрещено и является правонарушением. Потому спасатели проводят ежедневные рейды по городу.

Разведение костра, неконтролируемый отжиг сухой травы, неосторожное обращение с огнём. Весна считается пожароопасным сезоном. Тёплые и ветреные дни создают условия для распространения пожаров. Чтобы их предотвратить, спасатели вместе со студентами и полицейскими проводят рейды по частному сектору областного центра.

Во время субботников, говорят спасатели, категорически запрещается сжигать мусор. Бытовые отходы рекомендуют отгружать или вывозить на полигон твердых бытовых отходов. Как раз сейчас этим делом занимаются сотрудники исправительного учреждения ЕС 164/1. Приводят в порядок прилегающую территорию колонии. Такая акция стала ежегодной традицией.

Эльдар Карагиров, заместитель начальника по воспитательной работе учреждения ЕС 164/1:

— Наше учреждение принимает участие в городском субботнике. Убираем прилегающую территорию. Мусор мы увозим сжигать, ведь здесь частный сектор, поэтому опасно. Около 20 человек принимает участие в акции. Соблюдается техника безопасности, правила пожарной безопасности.



К ежедневным рейдам по областному центру спасатели приступили в этом месяце. За последие две недели выявили несколько случаев, когда возле домов сжигали траву и мусор. Нарушителей предупредили. Но, если в течение года подобное повторится, то оштрафуют.

Жанат Жумажанов, главный специалист управления по ЧС г.Петропавловска:

— Запрещено сжигать мусор при ветре, сжигать мусор на придворовой территории. Расстояние между костром и сооружениями, конструкциями должно быть не менее 50 метров. Это дома, жилые постройки, бани и т.д. Также имеются факты сжигания травы, в результате чего в Петропавловске произошло загорание. Пожар охватил площадь 9 гектаров. Уничтожена дача и хозпостройка.



Такие проверки спасатели планируют проводить и в дальнейшем.

Абай Альжанов