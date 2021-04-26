Североказахстанские школьники принимают участие в республиканской олимпиаде

Образование

20:18 26 Апреля 2021

В Петропавловске проходит республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам. В ней примают участие школьники 9-х и 11-х классов. Среди них и выпускница областной специализированной гимназии-интерната для одарённых детей им. Абу Досмухамбетова Сабина Тастемир.

Сабина Тастемир учится в 11 классе. В этом году ей предстоит сдавать ЕНТ. В качестве профильных предметов выбрала казахский язык и литературу. По последним сейчас девушка принимает участие в республиканской олимпиаде. На областном этапе Сабина заняла второе место. Эссе, написанное на тему «Туған жер», жюри оценило по достоинству.

Сабина Тастемир — учащаяся областной специализированной гимназии-интерната для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова:


—  Олимпиада дает возможность узнать свои силы. Участие в ней помогло мне определить сильные и слабые стороны. Работаю над ошибками, чтобы к заключительному этапу быть хорошо подготовленной.

Областной этап проходил в два тура. В первом участники писали эссе на определенную тему, во втором решали задания. Конечно, были сложности, но Сабина с ними отлично справилась. Олимпиада проходила по 16-ти общеобразовательным предметам. Всего в ней приняли участие около 4200 североказахстанских школьников.

Роза Саркен — директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования СКО:

—  В первый этап прошли 528 учащихся. Из них 73 ученика станут победителями и пройдут в заключительный этап. Олимпиада пройдет в областном центре тестирования U-study. Задания, работы учащихся и их результаты можно будет посмотреть на сайте Республиканского научно-практического центра «Дарын». В этом году впервые проходит олимпиада и по самопознанию.

Победителей наградят грамотами и благодарственными письмами. Плюс ко всему они получат путёвку на международную олимпиаду.

Алишер Ашимов

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