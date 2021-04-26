Новые методы интернет-мошенничества

Еще один вид обманной выкачки денег. Злоумышленники разработали приложение, с помощью которого могут управлять гаджетами. Таким способом жертвами мошенников стали шесть североказахстанцевю. Полицейские вместе с волонтёрами проводят оперативно-профилактические мероприятия.

Сценариев обмана у мошенников много, но, цель одна -узнать конфиденциальную информацию: персональные данные, реквизиты счёта, пароли. Многие североказахстанцы уже не раз сталкивались с псевдоработниками банков, поддельными интернет-магазинами и микрофинансовыми организациями. В последнее время появилась еще одна уловка. Речь идет о программах удалённого доступа, которые якобы «помогают быстро и легко» совершать финансовые операции. Их и предлагают своим жертвам злоумышленники.

Андрей Акопян — старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Они просят установить данную программу, далее подключаются после пароля сами к этой программе и устанавливают уже свой доступ к пользователю, при котором уже совершают различные передвижения денежных средств.



Стражи порядка проводят оперативно-профилактические мероприятия. Выбирают многолюдные точки, в основном, торговые дома. Помогают полицейским и волонтёры клуба «Қамқор».

Екатерина Галат — руководитель клуба «Қамқор»:

— Совместно с сотрудниками полиции организовали данную акцию, чтобы предупредить наш народ. Раздавали памятки, в которых написаны рекомендации, как себя вести в подобной ситуации, чтобы не попасть на уловки интернет-мошенников.

Чтобы не стать жертвами интернет-мошенничеств, необходимо помнить элементарные правила.

Андрей Акопян — старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Ни при каких обстоятельствах не сообщать никому свои персональные личные данные, пин-коды, cvv-коды банковских карт, номера счетов, логины, пароли от социальных сетей. Далее, подробно проверять объявления на сайтах, ни в коем случае не предоставлять предоплату, не заполнять никаких реквизитов о банковских картах, требовать приложения более подробного видеообзора проверяемого товара.

Только за один день в области выявили шесть случаев интернет-мошенничества новым методом. Полицейские еще раз напоминают, нельзя доверять незнакомцам, делиться фото личных документов. Если вы столкнулись с фактам мошенничества, необходимо обратиться по номеру «102».

Алишер Ашимов