День открытых дверей в СКФ АО «Jusan bank»

Без переплат, комиссий и процентов. На финансовом рынке набирает популярность карта рассрочки от АО «Jusan bank». Можно приобрести товар на сумму до 1 млн тенге. Уникально предложение льготным 3-месячным периодом. Помимо этого, казахстанцы активно пользуются экспресс-кредитованием и рефинансированием от «Jusan bankа». Подробно об этом клиентам рассказали в день открытых дверей, который прошёл в субботу.

Быстро, удобно и никаких «подводных камней». За это Алла Муратова 10 лет назад и выбрала «Jusan bank». Говорит, за годы ни разу не подвёл.

Алла Муратова, жительница г.Петропавловска:

— Все услугами: банкоматом пользуюсь, карточка у меня здесь, коммунальные. Всё мне нравится. Очень приятные и вежливые все. Я довольна. Никаких очередей не бывает никогда.

В день открытых дверей Алла Муратова узнала и о других продуктах «Jusan bankа». Многие клиенты уже воспользовались такими услугами как карта рассрочки и экспресс-кредит.

Жанна Каймульдина, заместитель директора по розничному бизнесу СКФ АО «Jusan bank»:

— Если речь идёт о покупке товаров, то мы рекомендуем воспользоваться картой рассрочки от «Jusan bankа». Это очень удобный продукт. Можно оформить от 20 тысяч тенге до 1 млн тенге. Есть льготный период в течение 3 месяцев. На 3 месяца вы можете оформить любую сумму без переплат, без комиссий, без процентов.

Товар с финансовой поддержкой от «Jusan bankа» можно приобрести в любой торговой точке и не только Казахстана. И чтобы оформить карту рассрочки, не нужно даже из дома выходить. Достаточно скачать мобильное приложение «Jusan bank». Курьер бесплатно доставит карту в любую точку города. Жумагуль Алимбаева предложением заинтересовалась. Как раз планирует совершить покупку, условия по карте рассрочки клиентку устраивают.

Жумагуль Алимбаева, жительница с.Бесколя, Кызылжарский район:

— С 2011 года являюсь клиентом «Jusan bankа». За это время воспользовалась многими их предложениями. Ставки выгодные и есть льготный период. В этом плане они, конечно, молодцы. Не стоят на месте, постоянно предоставляют новые услуги.



Ещё одна услуга — рефинансирование. Уже имеющий кредит можно «перенести» в «Jusan bank» под более выгодный процент и без каких-либо дополнительных комиссий, страховок и переплат за досрочное погашение. Выгодно в «Jusan bankе» кредит не только рефинасировать, но и оформлять.

Ербол Наби, менеджер СКФ АО «Jusan bank»:

— В нашем банке есть уникальный продукт — экспресс-кредитование. Срок кредитования от 6 месяцев до 5 лет. Сумма до 6 млн тенге. Главным плюсом является онлайн-оформление через мобильное приложение «Jusan bank», которое можно скачать в «App Store» и «Play Market». Главным преимуществом является кэшбэк при погашении ежемесячного платежа.



«Jusan bank» выходит за рамки привычного банковского обслуживания. За годы работы здесь сформировали целую экосистему сервисов. Страхование и инвестирование, услуги мобильного оператора, удобный онлайн-магазин Jmart с большим ассортиментов товаров и услуг. И всё это умещается в одном мобильном приложении «Jusan». Скачав его, не придётся посещать отделения банка. Всё, что нужно, в вашем смартфоне.

Айгерим Мукашева