В 2020-м году ТОО «Кызылжар су» вложило в ремонт водопроводных и канализационных сетей 760 млн тенге

Активно устраняли аварийные участки, теперь будут работать над снижением износа водопроводных и канализационных сетей. В ТОО «Кызылжар су» представили отчёт о проделанной работе в 2020-м и коснулись планов на 2021-й год.

110 раз. Столько специалисты ТОО «Кызылжар су» выезжали на адреса горожан, чтобы устранить аварии. Для сравнения в 2019-м вызовов было больше на 60. Положительную динамику дала ремонтная кампания. В 2020-м на эти цели в товариществе заложили почти 760 млн тенге. Половина из этой суммы — средства инвестиционной программы предприятия.

Женис Султанов, генеральный директор ТОО «Кызылжар су»:

— В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия: капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, находящихся в изношенном состоянии — 12,4 км, по водопроводным сетям — 10,7 км. В том числе такие значительные объекты, как водовод по улице Лазутина диаметром 300 мм и протяженностью 2,7 км.

Аварии на нем долгие годы были нормой. И это не удивительно, по словам жителей Рабочего поселка, которые не раз обращались сюда за помощью, водопровод прослужил полвека. Новые сети появятся и в других микрорайонах.

Арман Саутов, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— За 2020 год были выделены средства на прокладку водопровода по улице Шухова (диаметр 500, 1,2 км). Были выделены средства на водовод по улице Алматинской (2,1 км), выделены средства на водовод диаметром 500 по улице Жумабаева, еще работы ведутся, завершение в этом году.

Средства выделялись из городского и областного бюджетов. Большая радость для «Кызылжар су» — это обновление парка техники. В 2020-м на водообеспечивающем предприятии приобрели три новых автомобиля. Мини-мастерские задействовали на канализационных и водопроводных работах, одну использовали, как дежурную. Планов на этот год у товарищества много. В первую очередь продолжат работать по снижению износа водопроводных и канализационных сетей.

Дарья Пышмынцева