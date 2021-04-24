Именитого борца Нуркожу Кайпанова поздравил с победой Кумар Аксакалов

Защитить титул победителя еще сложнее, чем завоевать его впервые. Но для Нуркожи Кайпанова нет непреодолимых задач. Свой дебютный чемпионат Азии по вольной борьбе наш земляк выиграл в 2019-м. Спустя два года эта вершина покорилась ему вновь. В первенстве, которое прошло в южной столице нашему земляку удалось одолеть спортсменов из Кыргызстана и Монголии. В решающей схватке за золотую медаль одолел иранца. Сегодня он гордость североказахстанцев. Его достижения не остались незамечанными. Они мотивируют наших спортсменов стермиться к большим победам, отметил глава региона.
Кумар Аксакалов — аким СКО:
— У нас в Азии сегодня живет 60 процентов населения Земли. 4,6 млрд человек проживает на азиатском континенте. Поэтому, двукратная победа Нуркожи Кайпанова показывает, что он стали сильнейшим и доказал в первый раз 70 кг, второй раз 74 кг, что он сильнейший среди 60% населения страны. Победа Нуркожи очень дорогого стоит.
В торжественной обстановке тренеру именитого спортсмена Кумар Аксакалов вручил сертификат на сумму 200 000 тенге. А самому борцу — 1 000 000 тенге.
Нуркожа кайпанов — двукратный чемпион Азии по вольной борьбе:
— Рядом со мной собралось много хороших людей. Хочу им сказать большое спасибо. Всегда переживают и поддерживают меня. Надеюсь, что на предстоящей Олимпиаде в Токио я подниму наш флаг.
В СК уделяется большое внимание развитию спорта. Возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, создаются необходимые условия для настоящих и будущих чемпионов, говорит глава региона.
Кумар Аксакалов — аким СКО:
— Вся эта работа проводится во исполнение поручений главы государства, которые он обозначсил в послании народу казахстана. Он определил четкий вектор развития массового спорта. Президент сравнил это с пирамидой, где на ее вершине должны стоять чемпионы. А вот подпитывать эту пирамиду должен массовый спорт.
Нуркожа Кайпанов, в свою очередь, пообещал не останавливаться на достигнутом и вести регион к новым свершениям.
Алишер Ашимов