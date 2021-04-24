Воспитанники спортинтерната встретили Нуркожу Кайпанова

Цветы, плакаты и овации. Тепло встретили Нуркожу Кайпанова и в областной специализированной школе -интернате для одаренных в спорте детей. Спортсмен поделился секретом своего успеха с будущими чемпионами.

Такими бурными овациями воспитанники спорт-интерната встречают своего кумира — Нуркожу Кайпанова. Для них он — гордость, стимул стремиться к победам и достойный пример для подражания. Многие из них мечтают стать похожим на него и выйти на ковёр, некоторым такая удача уже выпадала не раз. Ждет встречи с чемпионом Азии и Султан Беисов. Он тренировался и боролся с Нуркожой ещё со школьных времен.

Султан Беисов — бронзовый призер чемпионата РК по вольной борьбе:

— Надо больше работать над собой, трудиться. Кто трудится, тот добивается всего. Встречались с ним восемь раз на соревнованиях. Из них — пять раз выиграл он, три раза — я. Последний раз боролись с ним в 2019-м году на приз Динмухаммеда Кунаева в Таразе. Хороший парень, добрый

Долгие и упорные тренировки, победы и поражения. Сегодня он — двукратный чемпион Азии. В областную специализированную школу-интернат Нуркожа поступил в 2010-м. Лучшие и незабываемые годы прошли именно здесь — с друзьями и лучшими тренерами, признается спортсмен.

Нуркожа Кайпанов — двукратный чемпион Азии по вольной борьбе:

— Спасибо за такую встречу. Я очень рад вернуться в родные стены. Здесь моё детство. Отсюда я начал свою спортивную деятельность. Спасибо всем североказахстанцам за то, что болеете за меня на всех соревнованиях. Я очень это ценю.

Достижениям своего подопечного рад и тренер чемпиона. Пришел юным, неопытным, но с силой воли, вспоминает о первой встрече с Нуркожой Аян Бейсембаев.

Аян Бейсембаев — тренер Нуркожи Кайпанова:

— Он всегда был в тройке сильнейших. Проявлял себя на всех соревнованиях. За счет своего характера, трудолюбия, воспитания и желания он добился всех этих побед. Мы очень им гордимся. Я очень рад его достижениям.

Скоро спортсмен планирует принять участие в чемпионате мира. Он пройдет в конце мая в Польше.

Алишер Ашимов