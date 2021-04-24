В СК реализуют пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары

С начала года в Казахстане реализуют пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары.

Новшество в налоговой сфере ввели для прослеживания движения перевозимой продукции на территории страны. В документе отображаются характеристики, происхождение и стоимость каждого товара.Новые правила не коснутся владельцев так называемых магазинов «у дома», осуществляющих розничную торговлю. Во время действия пилотного проекта штрафовать никого не будут, говорят специалисты департамента госдоходов. Получить консультацию по вопросам СНТ налогоплательщики могут в соцсетях профильного ведомства. Доступен и единый контакт-центр. Номер телефона Вы видите на экране (1414) .

Жибек Клюкова, главный специалист управления государственных доходов по г.Петропавловску:

— Внесены изменения по срокам реализации пилотного проекта по следующим категориям налогоплательщиков:

— по реализации подакцизной продукции- спиртные напитки, табачные изделия, нефтепродукты, а также по всем товарам в рамках ЕАЭС. По ним СНТ выписывается с 31 декабря 2020 года до 1 июля 2021 года.

Абай Альжанов