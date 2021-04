The YouTube ID of 6nY---y19GL8 is invalid.

Североказахстанские полицейские «накрыли» нарколабораторию в Петропавловске. На съёмной квартире горожанин производил синтетические наркотики и продавал распространителям. Те, в свою очередь, оставляли закладки по городу. Нарколабораторию удалось обнаружить, поймав одного из «закладчиков».

В начале года в поле зрения полицейских попала группа молодых людей. Они занимались распространением синтетических наркотиков на территории областного центра. 2 февраля сотрудники задержали 26-летнего петропавловца, который оставлял «закладки».

— Стоять! Полиция! Держи руки! Руки держи! Управление по противодействию наркопреступности капитан Муканов.

При обыске у него изъяли свёрток с пятнадцатью «зиплоками». Внутри, как показала экспертиза, находился «мефедрон». Это один из самых опасных синтетических наркотиков.

— Понятые, ближе подойдите. В левом нижнем наружном кармане имеется вот такая вот…

— Свёрток.

— Свёрток зелёного цвета. Объяснить можете происхождение данного свёртка?

— Происхождение?

— Да. Откуда он у вас?

– Это не моё…

Но долго отнекиваться задержанный не стал. В конце концов признался и выложил преступную схему.

Задержанный:

— По району ходил, по частным домам, по всяким закоулкам ходил, раскладывал, в снег ложил и, получается, ну, вот так вот.

— Закладки делал то есть, да?

— Ага. –

А где брал всё это?

— Через интернет…

Параллельно с этим полицейские задержали и поставщика синтетики, у которого ранее указанный «закладчик» приобретал «товар». Со съёмной квартиры 26-летнего «продавца» полицейские изъяли оборудование для производства наркотиков и 160 граммов «синтетики». И если вам кажется, что это мало, то особо крупный размер начинается уже с 3 граммов.

Жандос Басыбаев, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— На съёмной квартире были обнаружены противочумные костюмы, упаковочные материалы, весы, различные жидкости — компоненты для изготовления синтетики. То есть налицо были все признаки организованной мини-лаборатории.

Также основного фигуранта подозревают в том, что он был администратором интернет-магазина по наркотиков. Сейчас ведётся досудебное расследование. Наркоторговцу может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы. С начала года это вторая нарколаборатория, которую «накрыли» североказахстанские

полицейские.

Айгерим Мукашева