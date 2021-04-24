ЕНТ в этом году пройдет в электронном формате

Это позволит обеспечить прозрачность всех процедур, говорят в областном управлении образования. Все пункты сдачи ЕНТ снабжены современной системой видеонаблюдения: по принципу «1 тестируемый — 1 компьютер — 1 камера». При обнаружении у абитуриента запрещённых предметов результаты аннулируют. Ещё одно новшество этого года — изменились сроки тестирования выпускников для поступления в вузы и участия в конкурсе на присуждение гранта. Если раньше летнее ЕНТ проводилось в июне, то в этом году с апреля по 30 июня.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:



— Хочу отметить, что выпускники самостоятельно определяют место и дату сдачи ЕНТ. Для этого им необходимо зарегистрироваться по ссылке app.testcenter.kz. Выпускники имеют право на 2 попытки сдачи тестирования и по лучшему результату могут участвовать в конкурсе грантов. Новшеством ЕНТ этого года стала также возможность на втором тестировании поменять профильные предметы по выбору.

