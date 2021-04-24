Бесплатный проезд льготникам

Разное

0:44 24 Апреля 2021

На заседании внеочередной сессии городского маслихата VII созыва рассмотрели вопрос о предоставлении социальной помощи инвалидам, многодетным семьям, жертвам репрессий и другим 9-ти категориям населения.

Всего в Петропавловске к ним относятся 9,5 тысяч человек. В скором времени им выдадут персонифицированные транспортные карты. Это даст людям возможность бесплатно ездить в общественном транспорте. Расходы перевозчиков компенсируют за счет городского бюджета.

Бахыт Ильясов, заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:


— В целях недопущения фактов использования социальной карты для бесплатного проезда в общественном транспорте третьих лиц, не относящихся к данной категории граждан, именные карты будут содержать фотографию картосодержателя. Транспортная карта льготникам будет выдаваться бесплатно. В случае потери карты повторно она будет выдаваться платно.

Алишер Ашимов

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