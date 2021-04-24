200 тысяч тенге составит минимальная зарплата преподавателя СКУ им. М.Козыбаева

Минимальная зарплата преподавателей СКУ имени М.Козыбаева к сентябрю текущего года вырастет на 20% и составит 200 тысяч тенге. Столько будет получать начинающий преподаватель на одной ставке. Об этом ректор вуза рассказал на брифинге, где озвучил планы университета на ближайшие годы. Там и ремонт учебных корпусов, и строительство общежитий.

Новый центр научной мысли. Сейчас при местной альма-матер возводят 11-этажный учебно-лабораторный корпус. В нём разместят инженерно-технический, агротехнологический и медицинский факультеты. На этажах будет свыше 70 современных лабораторий, оснащённых по последнему слову техники. Кроме того, вуз прорабатывает вопрос о строительстве ещё одного корпуса с профилем на естественные, социальные и гуманитарные науки. При этом не оставят без внимания и имеющиеся здания вуза.

Ерлан Шуланов, ректор СКУ им. М.Козыбаева:



— В рамках комплексного плана развития области планируется капитальный ремонт 5 корпусов и 3 общежитий на общую сумму 4,5 млрд тенге. К сожалению, в настоящее время физическое состояние зданий университета находится в неудовлетворительном состоянии. Полноценный капитальный ремонт не проводился значительное время. В планах до 2023 года провести полную реновацию всех фасадов, заменить все основные коммуникации и сети, оконные блоки, двери, провести внутренний ремонт.

Помимо этого, в вузе запланировали строительство 3 современных общежитий на 1750 мест. Это полностью закроет вопрос с их нехваткой. Студентам больше не придётся ютиться у родственников или снимать квартиры. Два общежития сдадут до конца этого года, ещё одно — в 2022-ом. Также вуз начнёт обустройство университетской инфраструктуры по принципу «Green Campus». То есть с упором на развитие современной экосреды. Отличная новость и для преподавателей. Их минимальная зарплата к сентябрю текущего года вырастет ещё на 20%.

Ерлан Шуланов, ректор СКУ им. М.Козыбаева:



— Минимальная зарплата преподавателя на 1 ставке составит 200 тысяч тенге. Объём педагогической нагрузки на одну ставку составит не более 680 часов. Это позволит преподавателям более качественно готовиться к занятиям и развивать свои образовательные программы. Кроме того, в рамках цифровизации с 2021 года будет снижена излишняя отчётность и бюрократия для преподавателей.



Сейчас в университете обучаются чуть больше 7700 студентов. Это почти на 40% больше, чем в 2017. Около 380 учащихся приехали за знаниями из Индии, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Ежегодно вуз выпускает порядка 1800 квалифицированных специалистов.

Айгерим Мукашева