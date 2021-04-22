Предприниматель подарил автомобиль ветерану труда Ж.Искакову

В этом году Почётному гражданину области Жаксылыку Искакову исполнилось 89 лет. Он внёс значительный вклад в развитие сельского хозяйства и региона в целом. Свою трудовую деятельность начал агрономом в селе Дайындык Аккайынского района. Местный предприниматель и меценат Биржан Шаймерденов подарил ветерану труда новый автомобиль.

Жаксылык Искаков входит в число тех, кто внес значительный вклад в развитие региона. Он посвятил свою жизнь развитию сельского хозяйства, трудился в 3-х хозяйствах. Одно из них расположено в селе Дайындык Аккайынского района. Там Почетный гражданин области и начал трудовую деятельность в 1953 году.

Предприниматель Биржан Шаймерденов отметил заслуги аксакала и подарил ему автомобиль. Такого виновник торжества не ожидал, признаётся Жаксылык Искаков.

Жаксылык Искаков, Почётный гражданин СКО:

— Я не думал, что ко мне проявят такую доброту и сделают такой подарок. Большое спасибо. Желаю всем дожить до моих лет. И чтобы в своей жизни вы сделали что-то значимое для села, региона, может даже и страны.

Именинника поздравил Почетный гражданин области, ветеран труда Кудайберген Калиев. Он отметил бесценный вклад Жаксылыка Искакова в развитие региона. И не оставил без внимания заслугу Биржана Шаймерденова в становлении села Дайындык. При его поддержке отремонтировали внутрипоселковую дорогу, все дома подключили к централизованному отоплению, провели воду.

Айгерим Мукашева