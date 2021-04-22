«Юный химик- исследователь». В Петропавловске завершился областной конкурс научных проектов среди школьников.

В нём принимали участие учащиеся с 6 по 11 классы и преподаватели учебных заведений. Состязание поделили на 2 тура. В заключительном конкурсанты защищали свои проекты. Было представлено 2 направления: научно-биологическое и IT сферы. Каждому отводилось по 5 минут. Алина Иманбай- ученица 10 класса городской классической гимназии им. Сафуана Шаймерденова. На протяжении 2 месяцев девушка из воды и поваренной соли дома выращивала твердые кристаллы. С помощью данного вещества, говорит Алина, можно создавать украшения, а также бижутерию. Надеется, что ее «ноухау» станет успешным старт- апп проектом.

Алина Иманбай, учащаяся классической гимназии им.С. Шаймерденова:

— Сейчас это модно. Ожерелья, кольца из кристаллов, бусинок. Это будет успешным старт-апп проектом. Мне кажется, первоначальный взнос должен быть не меньше 250 тысяч тенге. Помимо этого ещё чем занимаешься? Какие у тебя планы, что планируешь в дальнейшем? Сейчас я занимаюсь проектом, связанным с биоинженерией. Изучаю проблему возникновения коронавирусной инфекции. Хочу стать биотехнологом.

Абай Альжанов