В Петропавловске нарушителей тишины выселяют со съёмных квартир. Один из таких случаев произошёл на днях в центре города. Пенсионерка обратилась в полицию с жалобой на соседей.

Шумная компания на съёмной квартире громко слушала музыку. Нарушителями оказали трое молодых парней. На них составили протокол, а администратор квартирного бюро выселил компанию. Такая мера практикуется больше года, говорят полицейские. Стражи порядка и владельцы квартирных бюро заключили договорённость. Каждый клиент, арендуя жильё, подписывает договор, в котором обязуется не шуметь после 11 вечера, а в выходные дни — после 10.

Айгерим Мукашева