В 2021 году специалисты ДСЭК СКО исследовали 658 проб питьевой воды

С начала года специалисты департамента санитарно эпидемиологического контроля исследовали 658 проб питьевой воды. Восемь проверку не прошли.

В 2020 году такие исследования они проводили больше 1800 раз. Нормам не соответствовали 90 проб. В большинстве случаев в источниках, из которых брали образцы, превышены такие показатели, как мутность, цветность и общее железо. Солей тяжелых металлов или радионуклидов, которые могут угрожать здоровью североказахстанцев, в пробах за последние два года не обнаружено.

Гульнара Джаксылыкова, руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами ДСЭК СКО:

— Наша область является областью, которая в основном употребляет воду из открытого источника водоснабжения, т.е. из реки Есиль, поэтому в период паводка идет природное увеличение, цветности, мутности, общей жесткости, сухого остатка. Это природное явление, которое после прохождения паводка исчезнет, поэтому сейчас не надо опасаться того, что может водопроводная вода изменила немного свой вкус.

Дарья Пышмынцева