Птицефабрики СКО восстанавливаются после птичьего гриппа

Постепенно возвращается в строй после долгого простоя. За 2 месяца этого года птицефабрика фирмы «Алекри» произвела около 4 млн штук яиц. А в 2020-м ни одного. Всему виной птичий грипп. Из-за него на производстве потеряли 2,5 млрд тенге. Восстановление там, как и на других птицефабриках, которые лишились поголовья из-за болезни, проходит не просто.

Более 100 млн штук яиц в год производили 5 крупных птицефабрик СКО. Так было до 2020-го. Тогда 3 из них выпали из общей гонки за результат из-за птичьего гриппа. Бишкульская птицефабрика, ТОО «Фирма «Алекри», ТОО «Адель-Кус» своего поголовья лишились полностью. Вместе они потеряли больше 1 млн 370 тысяч птиц. Цифра, от которой становится не по себе. Разводить руками и держаться за голову у бизнесменов времени не было, постепенно они начали восстанавливать производства.

Талгат Наурызбаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства СКО:

— Приобретен 1,1 млн голов, также до конца года еще 870 тыс голов ожидается. Мы выделяем с госбюджета поддержку в виде субсидий для приобретения молодняка. И также на производство яиц выделяется гос поддержка из расчета на 1 яйцо — 1,2 тенге. Сейчас подключилась у нас «Фирма «Алекри», где уже произведены 4 млн штук яиц. Также в конце апреля и в мае ожидаем производство яиц «Адиль-Кус».



«В будущее смотрим с оптимизмом!», — так говорит директор фирмы «Алекри» о текущем положении дел на своей птицефабрике, в которой из-за карантина съемки запрещены. К саннормам из-за прошлогодней вспышки птичьего гриппа здесь относятся предельно серьезно. В 2020 Александр Прядко потерял ни много ни мало 2,5 млрд тенге дохода. Рисковал остаться без людей, 20 специалистов временно отправил в отпуск без содержания, но свои кадры сохранил. С февраля 2021го фирма вернулась к работе.

Александр Прядко, директор ТОО «Фирма «Алекри»:

— Если раньше по технологии мы поголовье обновляли в течение 2-2,5 лет, то теперь пришлось фактически в течение полугода переделывать два промышленника в молодники, чтобы больший объем его принять. Надеемся, что на ту производительность, которая была до эпидемии, мы выйдем к августу — к сентябрю месяцу. У нас был небольшой ресурс на развитие птицефабрики, но, нам пришлось его использовать, чтобы выживать и восстанавливаться.



С приобретением первой партии молодняка, покупкой вакцины «Алекри» помогли российские и казахстанские коллеги. Сегодня фирма должна им около 180 млн тенге. Что касается компенсации за потерянное поголовье, то по данным областного управления сельского хозяйства, пострадавшим птицефабрикам региона выплатили 900 млн тенге. Директор фирмы «Алекри» говорит, что из этой суммы не получил ни копейки.

Александр Прядко, директор ТОО «Фирма «Алекри»:

— Я считаю, что это не совсем справедливо получилось, потому что это с нами первыми случилось, и мы не были готовы к этой ситуации, не только мы. Фактически грипп был, поскольку формальности документальные были оформлены несоответственно, поэтому согласно правил, мы не получили этих субсидий.

«Боль» кызылжарских птицефабрик в холодный сезон хорошо почувствовали североказахстанцы. «Золотые» куриные яйца многие из них лишний раз просто не покупали.

Талгат Наурызбаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства СКО:

— Сейчас уже весна, личные подсобные хозяйства у нас начали нести, мы уже проводим с/х ярмарки, где реализуются домашние яйца. По 320 тг за десяток. Якорская птицефабрика, которая реализует свое яйцо по 370 тенге, участвует в ярмарке.



Какой будет стоимость десятка яиц этой осенью и зимой, пока говорить рано. Но восстановление пострадавших от птичьего гриппа птицефабрик местным потребителям, с точки зрения ценообразования, точно будет плюсом.

Дарья Пышмынцева.