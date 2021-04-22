Деревья и живую изгородь высадят на 35 улицах Петропавловска

Продолжаются работы по благоустройству города. Высаживают клён, хвойные деревья, яблони и многое другое. Всего на улицах появится более 1200 молодых саженцев деревьев и 13 тысяч погонных метров живой изгороди из яблони.

— Это очень прекрасно, что в нашем городе идет интенсивное озеленение. За последние годы так преобразилось всё. Высадили очень много хвойных. Это вообще чудо. Воздух будет чистый.

— Конечно, нравится. Это и красиво, и свежий воздух. Это хорошое дело. Дай Бог, чтобы этим занимались побольше.

— Я рада, что наш город с каждым годом преображается. Посадка деревьев… Экология у нас становится чище.



Новый насаждения не только улучшают экологию, но и придают городу красивый облик. Саженцы посадят на 35-ти улицах областного центра. Липы, берёзы, тополь пирамидальный, хвойные привезли из Кондратовского лесопитомника. К работам привлекли пять подрядных организаций.



Асем Айтулова — пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска

— Планируем высадить более 13 тысяч погонных метров живой изгороди и 1200 штук молодых саженцев. У нас привлечены дендрологи. Они обследуют улицы. Если нужно спилить аварийные деревья, то происходит спил деревьев и производится посадка саженцев.



Сейчас работы по озеленению ведутся по улицам Абая, Г. Мусрепова, Батыр Баяна и Я. Гашека. Посадку деревьев начали 20 апреля, закончат в конце мая.

Алишер Ашимов