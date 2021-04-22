Административные взыскания получили руководители районов и управлений

Административные взыскания за недобросовестную работу получили некоторые руководители районов и управлений. Они некачественно готовили документы, из-за этого срывали сроки конкурсов и работ. К примеру, проект новой школы в Тайынше до сих пор не получил заключения экспертизы. Хотя деньги выделили еще в начале текущего года. Об этом стало известно на заседании областного акимата, где подвели итоги работы за три месяца.

Не порадовала по итогам 3 месяцев сфера сельского хозяйства. Объём продукции снизился почти на 3%. Главная причина — последствия птичьего гриппа в Кызылжарском районе.

Арсен Казбеков, руководитель управления экономики СКО:,

— В данном районе объем производства снижен на 32% в связи с сокращением производства яиц на 69,5%, что в свою очередь повлияло на снижение показателя в целом по области.



Потому силы сосредоточили на восстановлении этой отрасли и помощи пострадавшим птицефабрикам.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— По Бишкульской птицефабрике на сегодня 25 тысяч голов птицы завезено. В июле планируется завоз ещё 100 тысяч. На этой птицефабрике имеется к реализации 30 тысяч утят. Помимо этого они немного перепрофилировали свой профиль. Из Германии завезли маточное поголовье в количестве 11 тысяч голов.

В мае начнут реализацию племенного молодняка для населения и других птицефабрик. Но, если у Кызылжарского района причины «минуса» в графе «сельское хозяйство» объективны, то в Тимирязевском ситуация, как выразился аким области, непонятная. На одном из хозяйств начали выведение скота, то есть старых бурёнок заменили на новых. Но сделали это крайне не логично, поставив под удар животноводство всего района. Показатели выправят по итогу полугодия, обещает глава тимирязевцев Нурлан Кенесов. Но и это не единственное слабое место района. По молочным фермам инициатив крайне мало.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Чем заниматься в сельской местности, кроме как разведением животноводства? Это же политика. Что непонятного? Помогаем со всех сторон сельхозтоваропроизводителям. Куда ни шагни, везде субсидии. За три года субсидий мы заплатили свыше 200 млрд тенге. Мы же должны увидеть отдачу.



Только в рамках комплексного плана в этом году на развитие сельского хозяйства направят 15 млрд тенге. Но, опять же, не все районы активны. Это показала дорожная карта развития АПК, которую сейчас разрабатывают. Изначально пул предложенных проектов был слабым и непроработанным. Идей предлагали мало, да и по качеству гордость они не вызывали. Сейчас ситуация немного улучшилась.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Если проанализировать по заявленным проектам, близлежащие к областному центру районы, которые находятся географически более выгодно, логистика, затраты меньше. Такие районы как Мамлютский 4 проекта всего заявил, Аккайынский, Кызылжарский, Есильский — по 5 проектов.



Зато Уалихановский район получил похвалу. 9 перспективных проектов и сумма их больше, чем у других. Вообще Уалихановский район на этом заседании почти по всем показателям был среди отличившихся. А вот Тимирязевский район называли в основном, когда речь шла об аутсайдерах. В их числе он и по строительству. Вместе с Акжарским и Мамлютским. Но, вопросов и нареканий немало в целом к строительной отрасли.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

-Очень часто вижу, когда в 6 часов вечера на объектах уже ни одного строителя. Как работники бюджетной сферы работают. В 9 часов утра приходят, в 6 вечера уходят. Выходные: суббота и воскресенье. Каким образом, какие сроки вы собираетесь сдавать объекты. Сожмите, графики пересмотрите, план финансирования пересмотрите. Сдвиньте, объекты должны сдаваться пораньше с учётом уплотнённого режима работы.



Темпы строительства растут, как и казна региона. В этом году в «кошельке» североказахстанцев 344 млрд тенге. Это вдвое больше, чем три года назад. Теперь нужно грамотно их расходовать. В прошлом году были случаи, когда деньги пришлось вернуть обратно в республиканскую казну. Мы попросту их не освоили. То есть, утвердили проект, к примеру, по ремонту дороги. Деньги направили, а кто-то из чиновников затянул с документами и полотно отремонтировать не успели. А самое обидное, что руководители чаще всего обещают всё наверстать и успеть, тянут до последнего. До момента, когда деньги уже не перенаправить в другую сферу. Больше таких ошибок не простят.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Если мы видим, что тот или иной объект, отрасль попадают в рисковую зону, заблаговременно надо средства снимать и передавать на другие, сделать перераспределение. Районы в этом сами виноваты, если они не смогли вовремя провести все необходимые процедуры, начиная от подготовки ПСД, экспертизы.



Но некоторые не спешат учиться на ошибках. Уже конец апреля. А проект новой школы на 600 мест в Тайынше до сих пор ждёт заключения экспертизы. При этом деньги на строительство пришли ещё в начале года. Не понятно, почему документы не сделали заранее. Всё-таки долгожданное возведение школы не было сюрпризом для районных чиновников. К слову, впереди ещё процедуры госзакупкок и тендеры, что тоже порой занимает месяцы. Схожая ситуация и с крытыми ледовыми катками в Жамбылском, Уалихановском и Тимирязевском районах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

-Сегодня некоторые руководители по районам и управлениям получат административное взыскание за недобросовестную работу в плане проведения конкурсов, подготовки своевременно документов.



Но, несмотря на нелогичные поступки некоторых чиновников, отрасль строительства всё же демонстрирует неплохие показатели. Объём работ за три месяца увеличился в 1,5 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Арсен Казбеков, руководитель управления экономики СКО:,

— Рост достигнул засчёт увеличения строительно-монтажных работ в 1,9 раза. Наиболее высокие темпы роста сложились в Айыртауском, Уалихановском, М.Жумабаева и Петропавловске. Отрицательная динамика сложилась в Акжарском и Мамлютском районах.



Показатель по инвестициям — повод для гордости. На 20,5% выше, чем за три месяца прошлого года. По вложениям у нас 2 место по стране. Промышленность показывает рост на 10%. Поднимали на заседании и тему посевной кампании. Тех, кто получает низкие урожаи, уже предупредили.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Получат низкий «хлеб», мы будем черед суды добиваться, чтобы земли у них не было. Сегодня норма закона уже изменена. Так что для тех, кто плохо будет работать, не вносить удобрения, будет наступать ответственность.



В целом, к посевной область готова. Чтобы получить богатый урожай, на полях внесут 160 тысяч тонн минеральных удобрений. Просубсидировали покупку ГСМ. 172 тенге — это ниже рыночной. По такой льготной цене в область доставят 68 тысяч тонн дизеля.

Айгерим Мукашева