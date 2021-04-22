121 год со дня рождения С.Муканова. В областной библиотеке прошёл вечер памяти известного казахстанского классика

Культура

21:02 22 Апреля 2021

«Низкий поклон таланту». Под таким названием в областной библиотеке прошёл вечер памяти известного казахстанского классика Сабита Муканова.

Настоящий патриот, сын своего народа, лауреат многих значимых наград. Перечеслять заслуги Сабита Муканова можно долго. Наш земляк родился 22 апреля 1900 года. За годы своей профессиональной деятельности внёс оставил яркий след в истории . Творчество писателя славится своей многогранностью. Его нравоучительные произведения получили широкую известность не только на казахской земле, но и зарубежом. На вечере памяти собрались студенты, школьники, представители клуба писателей, а также почётные земляки. Участники встречи пересказывали поэмы и стихи классика, а также анализировали его творчество.

Амандык Жантемиров, член Союза журналистов РК:

— Творческое наследие Сабита Муканова имеет особую важность для казахского народа. Мы должны гордиться нашим земляком. Время идёт, взгляды претерпевают изменения. И поэтому облик подлинного таланта с течением времени углубляется. Молодежь должна помнить и чтить нравоучения нашего земляка.

 

Абай Альжанов

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