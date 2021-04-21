В Петропавловске на месте рынка «ЦОТ» построят две высотки

Через 1,5 года в областном центре появится новый ЖК «KZ». Речь идет о двух 18-этажках бизнес-класса. Строить их будет подрядчик из столицы по заказу группы компаний «Барс-Строй». Проект новостройки презентовали Кумару Аксакалову, которая появится на месте рынка «ЦОТ».

Почти 240 торговых точек, полторы тысячи рабочих мест, более 20 лет существования. Все это о центре оптОвой торговли. Новость о его переезде в район ЗИКСТО, а именно на улицу Заводскую,5, быстро разлетелась по социальным сетям. Североказахстанцы такие изменения восприняли по — разному, как и продавцы рынка. Директор ЦОТа Александр Фомин рассказал, что к их негативной реакции отнёсся с пониманием. Среди его работников есть целые семьи, которые на таком бизнесе стабильно зарабатывали и переезда совсем не ждали.

Александр Фомин, директор ТОО «ЦОТ»:

— У нас там есть другой большой строительный рынок и супермаркет «Барс Строй». Это в общей площади у нас будет где-то порядка на 50% больше действующей площади нынешнего рынка. Я думаю, в большей степени наши арендаторы останутся довольны. Там будет больше парковочных мест, въездов и выездов для прохода покупателей, и обеспечит дополнительный товарооборот.



Переезд ЦОТа, который начнется 17 мая и продлится примерно месяц, обойдется в 70 млн тенге. С благоустройством территории рынка, где он в скором времени расположится, как и с организацией маршрутов автобусов к нему, обещали помочь городские власти.

Александр Фомин, директор ТОО «ЦОТ»:



— Вашему вниманию ЖК «КZ». Мы планируем, что это будут два 18-х жилых дома, внизу располагаются коммерческие помещения в двух этажах, между домами — двухуровневая парковка. Сверху над паркингом расположена детская дворовая площадка. Высота здания будет 67 метров, это самые высокие здания в нашем городе.



Жилье бизнес-класса. Александр Фомин рассказал, что заказчиком роскошных высоток является группа компаний «Барс-Строй», подрядчик столичный. Жилой комплекс, к возведению которого приступят уже в июне, а сдадут в декабре 2022 года, разрабатывали почти 6 месяцев. Аким области отметил, что это очень хороший проект, как и идея перенести рынок. Новые дома областному центру нужны. В 2021 году их строительство развернулось на 56 площадках.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Перспективные проекты: в «Жас Оркене» продолжается строительство, там и будет дальше идти, улица Уалиханова застраивается со сносом и расширением дороги, «Береке» застраивается, в этом году мы там 6 домов строим. В этом году начнем мы сносить Копай, проект практически готов, наверное в течение месяца мы его предоставим, что коммерческое строительство там тоже шло.



По плану в 2021 году в областном центре появится больше 3,5 тысяч квартир, это порядка 340 тысяч квадратных метров жилья.

Дарья Пышмынцева