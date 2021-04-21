В СКО продолжается вакцинация учителей

По данным санитарных врачей, за неделю с СК снизился темп распространения коронавирусной инфекции. За счет этого наш регион перешел из «желтой» зоны в «зелёную».

В области продолжается вакцинация против COVID-19. В ней активно участвуют и получают «уколы здоровья» североказахстанские учителя. Первый компонент российской вакцины «Спутник V» уже поставили и ждут возможности получить второй почти 3 тысячи работников сферы образования. Около 600 педагогов прошли полную вакцинацию. В целом по области это сделали уже порядка 4 тысяч человек. Полностью не привиты 21 тысяча североказахстанцев.

Елена Мироедова, заместитель директора Первой гимназии г.Петропавловска:

— Ответственность на нас тоже лежит, потому что мы также можем быть носителями и распространять эту инфекцию, чтобы обезопасить и учащихся и себя, думаю, необходимо вакцинироваться.

Дарья Пышмынцева