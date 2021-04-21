Строительство высотных домов продолжается в «Жас-Оркене»

Строительство высотных домов продолжается в другом микрорайоне города — «Жас-Оркене». Из трёх 18-этажек две возводит ТОО «Основание». Одну высотку почти достроили, работы по второй выполнили на 90%.

Работа на объекте кипит. В том, что новостройку сдадут в срок, подрядчики уверены на сто процентов. Темпы действительно высокие. Например, мастер-отделочник Константин Егоров в день устанавливает порядка 10-ти входных дверей. Помимо этого занимается и шпаклёвкой стен. За несколько дней, не без помощи комплексной бригады, конечно, Константин может заштукатурить один этаж.

Константин Егоров, мастер-отделочник ТОО «Основание»:

— Темп нормальный работы, быстрый. Поставили свою котельню. Сделали отопление местное. Сейчас вот отапливаем и штукатурим. Работаем.



Строительство этой высотки завершено на 90%, вторую по соседству уже готовят к эксплуатации. К возведению многоэтажки подрядчик приступил летом 2019-ого. Остались только пуско-наладочные работы, говорят специалисты. Новый дом рассчитан на 108 квартир. Получить ключи от заветных квадратных метров североказахстанцы смогут по госспрограмме «Шанырак».

Роман Тыртышный, заместитель директора ТОО «Основание»:

— В сроки уложились. Остались только пуско-наладочные работы. То есть это по системе отопления, винтиляции, пожаротушения. Фасад здания готов, осталось только благоустройство.



В новостройках будут одна, 2-х и трехкомнатные квартиры. Общая площадь- более 5 тысяч квадратных метров.

Жанель Бисенбаева