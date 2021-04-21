Североказахстанские борцы завоевали призовые места на республиканском турнире

Спорт

20:57 21 Апреля 2021

Прославили регион на всю страну. Наши земляки завоевали призовые места на турнире по қазақ күресі, организованном в честь 150-летия Кажымукана Мунайтпасова. Первенство проходило с 19 по 21 апреля в Караганде.

В соревнованиях под названием «Сарыарка батырлары» в весовой категории 74 кг серебряную медаль в копилку СК принёс Батырхан Каирбек. В весе 90 килограммов отличился Алтынбек Аусагитов. Палуан вошёл в тройку лидеров. Борцы представляли местный спортивный клуб «Қызылжар арландары».

Абай Альжанов

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