Для чего создали общественные советы при партии «Nur Otan»

Общественные советы сформировали при партии «Nur Otan». В областном филиале их 12. Они разделяются по сферам, за которые отвечают. Всего же в регионе свыше 140 таких общественных советов, в которые вошли порядка 800 человек. Стоит отметить, что в составе не только нуротановцы, но и общественники и просто неравнодушные североказахстанцы.

Мониторить, следить за качеством, выдавать рекомендации и сообщать, если что не так. Раньше функции общественного совета при «Nur Otan» выполнял один человек — партийный куратор. Было малоэффективно. Это признают и народные избранники. Потому после партийной «перезагрузки» внедрили общественные советы по разным сферам. Тот, что отвечает за образование и науку, возглавил Данияр Уалиев. За плечами директора НИШ 14 лет педагогического стажа. Изнутри знает все проблемы в образовании и готов помогать в их решении. Говорит, дистанционка вскрыла немало вопросов.

Данияр Уалиев, председатель общественного совета по вопросам образования и науки СКОФ партии «Nur Otan»:

— Это, в первую очередь, правильное определение платформы обучения. За последние полгода очень много появилось казахстанских платформ. Каждая школа решала по-своему. Даже в школе учителя выбирали те платформы, которые им удобны. В итоге получалось, что у учеников несколько платформ.



Школьникам и, будем честны, их родителям было неудобно. Партийцы эту проблему проработали, со школами пришли к соглашению. На контроле и вопрос обеспечения ноутбуками, компьютерами и планшетами для онлайн-обучения. Но это проблемы насущные, главная же миссия общественных советов — следить за выполнением предвыборной программы партии. А обещаний нуротановцы дали немало.

Данияр Уалиев, председатель общественного совета по вопросам образования и науки СКОФ партии «Nur Otan»:

— В течение 5 лет по Казахстану будет строиться около 800 школ. В нашем регионе более 30 — за 5 лет. Как раз мониторинг строительства, также решение вопросов по аварийным, но у нас в области нет аварийных школ, но есть проблемы по трёхсменке. Как раз будут строиться школы, будет решаться проблема.



А проблемы с детскими садами стоят не так остро, как в других регионах. У нас 100% малышей с 3 до 6 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Следующая ступень — дети до 3 лет. Для этого нужно увеличить количество детских садов и педагогов. Это тоже есть в предвыборной программе нуротановцев. Как и вопрос трудоустройства выпускников вузов и колледжей.

Данияр Уалиев, председатель общественного совета по вопросам образования и науки СКОФ партии «Nur Otan»:

— У нас нет заинтересованности наших крупных корпораций. Они хотят нанять уже готового сформированного специалиста. Не так сильно распространен опыт, где на стадии окончания школы определяют, выделяют гранты.



Внедрить такую культуру тоже в планах общественного совета по вопросам образования и науки. Сейчас в его составе 9 человек. Но, количество мест не ограничено. Всего же области чуть больше 140 общественных советов, в которых состоят свыше 800 человек.

Айгерим Мукашева