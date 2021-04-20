За 5 дней в СК на учёт в полицию поставили 14 несовершеннолетних. Кроме того, выявили 300 правонарушителей младше 18 лет. Это итоги оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе». В нём задействовали свыше 400 полицейских и представителей госорганов.

Увеселительные заведения, парки, скверы, переулки и дворы — в ходе ночного рейда в зоне внимания ювенальных полицейских все места возможного появления несовершеннолетних. Полицейские отмечают, что оперативно-профилактическое мероприятие — это не погоня за количеством выписанных предупреждений и протоколов, а профилактика правонарушений среди тех, кому ещё не исполнилось 18.

Сайран Саркенов, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— В данном мероприятии принимают участие отдел молодежных инициатив, партия «Nur Otan», отдел образования, отдел здравоохранения и другие. За два дня оперативно-профилактического мероприятия было установлено одно развлекательное заведение, где находились несовершеннолетние. Также были факты нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях. В отношении родителей были приняты меры административного взыскания за правонарушения.

Во время операции «Дети в ночном городе» в Петропавловске полицейские составили 36 административных протоколов, 27 из которых за ночные гулянья несовершеннолетних без сопровождения законных представителей. Кроме того, за 5 дней операции полицейские проверили по месту жительства 111 неблагополучных семей.

Елена Завьялова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате г.Петропавловска:

— Комиссия по делам несовершеннолетних выполняет координирующую роль госорганов, в части профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Наша основная задача — это выявление неблагополучных семей, подростков с девиантным поведением. В общем, весь комплекс мер, чтобы выявить и не допустить негативных последствий, связанных с несовершеннолетними детьми.



В СК за 5 дней ОПМ в полицию доставили 230 несовершеннолетних. Выявили 300 правонарушителей. Из них почти 200 североказахстанцев младше 18 лет находились ночью вне дома, в том числе и в развлекательных заведениях. На профилактический учет поставили 14 юношей и девушек и 42 неблагополучные семьи.