Жителей Петропавловска тревожат старые и больные деревья

Спилить деревья или нет? Скоро в областном центре приступят к масштабному озеленению улиц. Однако, чтобы выполнить эту работу качественно, а главное, эффективно, необходимо решить проблему со старыми, больными деревьями. Мнения по этому поводу разделились.

На днях пост в одном из пабликов поднял актуальную тему города. Автор публикации посетовал на ветхие деревья вдоль улицы Б.Баяна, представляющие большую опасность для автолюбителей и пешеходов. В комментариях под записью разгорелся «нешуточный» спор.

tashaananina:

— Нормальные там деревья, тем более далеко от тротуара. И так все по спиливали, пылище теперь.

a_l_t_2_0_2_:

— Давно пора старые деревья спилить, посадите новые деревья!

natalya_malysheva_26:

— Ну всё, последнее спилят…чем дышать будем

alinapanfilova1996a:

-Конечно, нужно спиливать, так на машину или на голову упадет кому ветка, потом кто будет виноват?



В общем, горожане поделились на 2 лагеря: «против» и «за». Валерий Науменко на стороне последних. Живет он в доме по улице Сатпаева, и вопрос старых деревьев беспокоит его не первый год. По мнению гражданского активиста, от многолетних насаждений в областном центре давно пора избавиться. На их месте предлагает посадить молодые саженцы. Как правило, возраст таких деревьев — 50 лет и больше. Многие находятся под наклоном, но, страшнее всего, говорит Валерий Петрович, что там встречаются трещины. При даже несильном ветре всё это может обернуться печальными последствиями.

Валерий Науменко, житель г.Петропавловска:



— Эти деревья — мои ровесники, наклонились в сторону тротуара и дороги. Как его не спиливать? В любой момент упасть ветхое дерево может. Мы не говорим же, что нужно здоровые и молодые деревья спиливать. Обращаюсь к нашему акиму Булату Сериковичу. Если Вам нужна будет помощь, мы ее окажем.



О том, что назрела необходимость спилить старые деревья, твердят и дендрологи. Выгнивание древесины, появление трутовиков приводит к болезни дерева, а позже — к его уничтожению. Потому смысла оставлять его нет. Лучшее решение- на том месте посадить молодые саженцы. Например, пирамидального тополя. Он не дает пуха и быстро растет. В год высота поднимается на метр. Эти деревья выделяют огромные объемы кислорода, поглощают углекислый газ, сажу и пыль. Аллеей улица может стать через 5-6 лет.

Тимур Зверяченко, дендролог, доцент СКУ им.М.Козыбаева:

— По городу мы обследовали и выявили больше 600 больных деревьев. Все здоровые насаждения промаркировали, чтобы их сохранили. Обследовали улицы: Б.Баяна, Я.Гашека, Ж.Жабаева, Васильева, Партизанскую, Н. Назарбаева. В планах провести работу на других участках, где идет активное движение и много аварийных, больных деревьев.



По словам представителей городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, к озеленению улиц они планируют приступить в скором времени.