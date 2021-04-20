В Петропавловске протестировали аттракционы

Экстремальный «Бумеранг», головокружительная «Орбита», и ещё десяток многих других каруселей. Дня, когда можно будет покакаться на любимых актрационнах и провести незабываемый день в парке развлечений, петропавловцы ждут с нетерпением. Но перед этим, эти конструкции необходимо проверить на техническую безопасность. Сотрудники парка уже начали осмотр.

За незабываемыми эмоциями и адреналином десятки мальчишек и девчонок, а вместе с ними и взрослые идут в излюбленное место в нашем городе — парк культуры и отдыха. Североказахстанцы с нетерпением ждут, когда уже можно будет покататься на аттракционах, а пока вспоминают о самых любимых из них.

— Бумеранг мне нравится. Колесо обозрение классное.

— А тебе?

— Мне нравится колесо обозрение и веселые горки. — Чем они тебе нравятся? — На колесе обозрения открывается красивый вид.

— С родителями ходите в парк? — Да. — На каких аттракционах тебе нравится кататься? — Нравится кататься на больших каруселях.

— Мне нравится аттракцион «Орбита». Потому что, там экстремально. И мне там практически все нравятся. — Кроме орбиты, какой ещё аттракцион нравится? — Нравятся веселые горки, цеповая карусель. Веселые горки запомнились тем, что они очень быстрые.

— Я больше люблю кататься на гусеничке.

Сейчас, конечно, никого здесь нет. Аттракционы проходят проверку на прочность. После долгой и суровой зимы специалисты оценивают их техническое состояние.

Татьяна Колчева — инженер по технике безопасности ТОО «Мир аттракционов» :

— Испытание проводится у нас по максимальной нагрузке. На каждый аттракцион не менее 5-ти рабочих циклов аттракциона. Наблюдается работа аттракционов, чтобы не было некорректной и неисправной работы. У нас наблюдаются все составные части металлоконструкции, чтобы не было дефформации, трещин, коррозии.



Болты, крепления, кабины, ограждения. Проверяют каждую деталь. Если в ходе проверки выявят неполадки, их сразу же устранят. Сейчас идет техническое испытание колеса обозрения.

Алишер Ашимов – корреспондент:

— Проверяют аттракционы довольно-таки простым способом — мешкотарой с песком. Масса одного мешка составляет 40 килограммов. Например, в одной кабине колеса обозрения восемь мешков.



А это 320 килограммов. Всего 16 кабин. В таком усиленном режиме он будет работать больше часа. Точно также проверили еще два аттракциона. Если карусели выдержат максимальную нагрузку, значит посетители могут быть спокойны, заверяют специалисты. Проверка показала — отклонений нет. Помимо аттракционов внимание здесь уделяют и благоустройству. Планы на этот год большие.

Александр Козлов — директор ТОО «Мир аттракционов»:

— Будет посажено около полторы тысячи цветов. Посадим около 300 новых деревьев. 1,13 Сейчас у нас будет акция «Поменяй саженец на билет». Планируем, что население принесет нам саженцы. Такой у нас ежегодный закуп. Планируем выйти в нормальный рабочий режим.

В этом сезоне для жителей и гостей города будут работать 35 каруселей. Еще 17 находятся в Парке Победы. О соблюдении санитарных норм здесь не забыли: посетителям по-прежнему нужно помнить о социальной дистанции, обрабатывать руки и носить маски.

Алишер Ашимов