В Кызылжарском и Есильском районах наблюдается повышение уровня воды на р. Есиль.

Паводок

21:21 20 Апреля 2021

В ближайшие дни ожидается выход ее в пойму у Петропавловска.

До критической отметки осталось около метра. Синоптики предупреждают об угрозе подтопления дачных участков, которые находятся в пойме реки. 19 апреля подъем уровня воды начался на Петропавловском водохранилище. Это значит, что вода с Сергеевского водохранилища дошла до города.

Роман Гиричев — инженер филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— На малых реках области продолжается устойчивый спад уровня воды. На Сергеевском водохранилище перелив уменьшился на 56 см от максимального значения, которое было зафиксировано 17 апреля и составляет 111 см.

Алишер Ашимов

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