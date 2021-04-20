Специалисты рассказали о безграмотности североказахстанских потребителей

Грамотный потребитель формирует добросовестного предпринимателя. О защите прав клиентов и покупателей говорили сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций. Как в нашей области борются с юридической безграмотностью и куда за помощью обращаться потребителям, расскажем далее.

За 1-ый квартал текущего года в департамент по защите прав потребителей поступило 73 обращения. Это втрое больше, чем за аналогичный период 2020-го. Анализ показал, что чаще всего права потребителей нарушают в сферах розничной и электронной торговли, услуг бытовых и ЖКХ. Специалисты говорят о безграмотности североказахстанских потребителей. Большинство не знают, как поступить, если им продали некачественный товар. Один из методов борьбы с этой проблемой — активная информационно-разъяснительная работа.

Лазьм Мияшева, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— В настоящее время департаментом проводится работа по размещению «Уголка потребителя» на объектах торговли. Результаты данной работы уже можно увидеть в магазинах сети «Семейный» и «Северный». В «Уголке потребителя» в обязательном порядке должна быть предоставлена информация о контактных данных продавца (изготовителя, исполнителя), нашего департамента и субъектов досудебного урегулирования потребительских споров, а также информации о праве потребителя обратиться к ним за защитой.



За ней североказахстанцы идут и в ассоциацию защиты прав потребителей и предпринимателей. В месяц туда поступает в среднем по 10-12 жалоб.

Надежда Дубовая, председатель ОО «Ассоциация защиты прав потребителей и предпринимателей»:

— В основном характер поступивших обращений: цифровая и бытовая техника — 38%, услуги по изготовления и продаже мебели — 20%, одежды и обуви — 17%, услуги проведения банкетных мероприятий — 13%, услуги по продаже массажных накидок на кресла — 2%.



За информацией по вопросам защиты прав потребителей Вы можете обращаться через ЕИС e-tutynushy.kz, телеграмм-бот @kzpp_bot, на телефон «горячей линии» 8(7152) 53-42-32, а также непосредственно в департамент по адресу: г. Петропавловск, ул. Парковая, д. 57-В, кабинет 309.

Айгерим Мукашева