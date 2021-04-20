Полицейский пресёк кражу топлива в СКО

Полицейский Аккайынского района задержал петропавловца, похитившего 420 литров бензина. Случай произошёл в понедельник в 18 км от села Добровольского.

Данияр Суендыков заметил на трассе бензовоз «Volvo», рядом с которым стояли автомобили «Audi» и «Volkswagen». Его внимание привлек резкий запах бензина. При проверке в багажниках иномарок он обнаружил полные канистры. На место вызвал следственно-оперативную группу, которая и установила факт кражи топлива. Похищенное у 33-летнего водителя бензовоза изъяли. Ущерб мог бы превысить 70 тысяч тенге. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье «Кража». Большегруз водворён на спецстоянку, в отношении злоумышленника избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Абай Альжанов