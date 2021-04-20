Кумар Аксакалов встретился с проектным координатором компании «Сlass»

Важный проект для всей страны. Уже в начале июня представители немецкого концерна «Сlass» смогут заехать на предприятие с оборудованием. Напомню,общая стоимость крупного для СКО завода достигает почти 4 млрд тенге. Глава региона Кумар Аксакалов встретился с проектным координатором европейской компании и обсудил детали дальнейшего сотрудничества.

Реконструкция нового машиностроительного завода, которая началась в августе 2020-го, вышла на финишную прямую. ТОО «Курылыс-Сервис СК» завершило все капитальные монтажные работы, самая сложная часть осталась позади. Сейчас подрядчики начали внутреннюю отделку здания, её вместе с оставшимися работами закончит к концу мая. С европейской стороной все этапы реконструкции ответственная компания согласовывала онлайн.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-Сервис СК»:



— Стараемся все их вопросы делать, но, не все возможно изменить, потому что есть проект, от которого мы отступить не можем.2:42 Был вопрос такой, они подняли по электрической части, по ливневым канализациям, мы туда подводим, что весной лед не стоял, такие мелочи в основном, которые не несут сложностей.



Их североказахстанская сторона учитывает, поскольку компании, которые заходят для эффективной работы на территорию специальной экономической зоны «Qyzyljar», должны чувствовать себя в ней комфортно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— По железной дороге, где мы будем строить логистику, Вы в прошлый раз говорили, что нужно немного увеличить расстояние.



Вальдемар Приб, проектный координатор компании «Class»:

— Нужно увеличить расстояние, передвинуть вокзал, чтобы больше вагонов могли заходить на территорию для разгрузки и погрузки, иначе много будем терять времени.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— В рамках существующей территории мы вокзал сдвинем.



Изменится и территория разгрузки завода, к ней ведет вот этот вход. Ее иностранная сторона попросила залить бетоном, потому что вкладываться в асфальт, который прослужит там несколько лет, а потом развалится под колесами тяжелой техники, просто нерационально.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Здание, как Вам?

Вальдемар Приб, проектный координатор компании «Class»:

— -Отличное, по размерам шикарное, высота кранов нам подходит, краны будут наши. Задняя часть — склад, а в это сторону производство. Здесь будет участок по сборке жаток, а на той стороне сборка комбайнов и тракторов, соответственно, на третий год мы будем устанавливать и тестовую кабину для откатки техники и проверки.

Планируется, что немецкая компания сможет зайти с на подготовленную площадку для установки и наладки оборудования уже в начале июня. В первый год, когда завод «оживёт», здесь планируют собрать 95 комбайнов. В 2022-м уже можно будет увидеть готовые посевные комплексы. Важный вопрос, который предстоит решить, — поиск специалистов. Сотня работников предприятия должна владеть английским или немецким языками. Казахстанская и немецкая стороны совместно прорабатывают эту тему.

Дарья Пышмынцева